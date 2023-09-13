لحظات تحبس الأنفاس.. شاب ليبي يُصارع الموت وسط سيول درنة الجارفة (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) لمشهد يحبس الأنفاس لمحاولة إنقاذ شاب كادت تجرفه السيول الهائلة التي ضربت المدينة.



وبدا الشاب في المقطع وهو وسط مجرى مائي ويقاوم التيار متشبثا بحبل ألقاه إليه مجموعة تحاول إنقاذه على يابسة قريبة.



وظهر الشاب في حالة إعياء وكأنه يعاني من إصابة، وكان متشبثا بالحبل، ولكنه عاجز عن التقدم للأمام، ولحسن الحظ أن مقاومته مكنته من الثبات وعدم الانجراف مع تيار المياه المندفع.

لحظات تحبس الأنفاس من قلب ليبيا 🇱🇾 💔

محاولة إنقاذ شاب من السيول الجارفة في مدينة #درنة 😥

#ليبيا_تستغيث #إعصار_دانيال pic.twitter.com/iufkmKkkoG — عبدالله محمد العلي (@abd_al3li) September 12, 2023 Advertisement

ولم يسجل الفيديو مصير الشاب، ولكنه أعطى لمحة عن المأساة الهائلة التي ضربت المدينة وجرفت آلاف السكان بمنازلهم.



وتحصي مدينة درنة المدمّرة في شرق ليبيا قتلاها، الأربعاء، فيما يتوقع بأن ترتفع أكثر حصيلة ضحايا السيول الناجمة عن العاصفة "دانيال". (العربية)



