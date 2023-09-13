بعد إغلاقها بسبب العاصفة... إعادة فتح الموانئ النفطية في ليبيا

قالت شركة العمران المتحدة للخدمات البحرية واللوجستية، الأربعاء، إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا أعيد فتحها بعد إغلاقها، السبت الماضي، في أعقاب عاصفة قوية اجتاحت البلاد وأسفرت عن مقتل الآلاف.

وأضافت أن موانئ البريقة والسدرة ورأس لانوف بشرق البلاد فتحت، الثلاثاء، فيما فتح ميناء الزويتينة، صباح الأربعاء.

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وارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، إذ تماسك خام برنت حول أعلى مستوى سجله منذ عشرة أشهر والذي سجله في تعاملات، الثلاثاء.

وقال متعاملان لرويترز إن عوامة إرساء في ميناء السدرة أغلقت الأسبوع الماضي للصيانة بعد حدوث تسريب. وأوضح مصدر في قطاع الشحن أن فرق الصيانة ما زالت تعمل على إصلاح التسريب.