30
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
25
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لافروف: روسيا لن تسمح بعد الآن بفرض عقوبات على كوريا الشمالية
Lebanon 24
13-09-2023
|
05:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
إعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه تم تبني العقوبات الدولية السابقة ضد كوريا الشمالية في بيئة جيوسياسية مختلفة تماما عن الوضع الحالي، بحسب "روسيا اليوم" .
أضاف في لقاء تلفزيوني اليوم: "في تلك الفترة، كانت هناك مشاكل في بدء الحوار والمناقشات الجادة في مجلس الأمن الدولي. ولكن بعد اعتماد القرار الأخير (كان ذلك في عام 2017)، قلنا بحزم أنه لن يكون هناك المزيد من العقوبات ضد كوريا الشمالية. واتخذ شركاؤنا الصينيون نفس الموقف".
Advertisement
وأشار إلى أن "الدول الغربية كانت قد وعدت بأن يتم بالتوازي مع مسار العقوبات، تنفيذ المسار السياسي وحل القضايا الإنسانية في كوريا الشمالية، لكن تبين أن هذه الضمانات والوعود كاذبة، وهذا التنصل من الوعود يؤدي إلى إفشال محاولاتها لإصدار قرار ضد كوريا الشمالية عبر مجلس الأمن الدولي".
وذكر بأن "الولايات المتحدة رغبت في ايار 2022 بتمرير قرار دوري لمجلس الأمن الدولي حول العقوبات ضد كوريا الشمالية، لكن روسيا لم تسمح بذلك" .
وقال: "قمنا مع الأصدقاء الصينيين، بإعداد مشروع قرار يركز حصرا على حل القضايا الإنسانية (وهي قضايا جدية للغاية في كوريا الشمالية)، فضلا عن استئناف العملية السياسية كجزء من مهام تعزيز الأمن في شمال شرق آسيا".
وتابع : "ولكن الولايات المتحدة بدلا من ذلك تقوم، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وحلفاء آخرين، بمحاولات لنقل عناصر من قواتها الاستراتيجية إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك يجري الحديث عن احتمال ظهور أسلحة نووية أميركية في شبه الجزيرة الكورية بهذا الشكل أو ذلك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متزوجة من نائب... وفاة فنانة بعد صراع طويل مع المرض!
Lebanon 24
كانت متزوجة من نائب... وفاة فنانة بعد صراع طويل مع المرض!
09:43 | 2023-09-12
12/09/2023 09:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها بملابس مثيرة.. نادر صعب يدافع عن الإطلالات الجريئة لزوجته أنابيلا هلال والأخيرة تعلّق
Lebanon 24
بعد رقصها بملابس مثيرة.. نادر صعب يدافع عن الإطلالات الجريئة لزوجته أنابيلا هلال والأخيرة تعلّق
07:39 | 2023-09-12
12/09/2023 07:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
13/09/2023 12:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حدد زمانها ومكانها.. العالم الهولندي يغرّد مجددا عن زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام
Lebanon 24
حدد زمانها ومكانها.. العالم الهولندي يغرّد مجددا عن زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام
00:39 | 2023-09-13
13/09/2023 12:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خرج عن صمته بعد 60 عاماً... ماذا كشف العميل السري السابق بول لانديس عن اغتيال كينيدي؟
Lebanon 24
خرج عن صمته بعد 60 عاماً... ماذا كشف العميل السري السابق بول لانديس عن اغتيال كينيدي؟
08:00 | 2023-09-12
12/09/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2023-09-13
حقيقة وليس خيال وبالفيديو.. برلمان هذه الدولة يكشف عن جثث "كائنات غريبة"
07:00 | 2023-09-13
كواليس ما جرى بشأن مكان لقاء بايدن - نتنياهو.. موقعٌ إسرائيلي يسردُ التفاصيل
06:48 | 2023-09-13
السفير السعودي في طهران: العلاقات بين البلدين ستكون قائمة على المصالح المشتركة
06:31 | 2023-09-13
تقرير جديد.. ماذا أرسلت إسرائيل مؤخراً إلى السُّلطة الفلسطينية؟
06:30 | 2023-09-13
بعد مصر وليبيا الاسرائيليون يتخوفون: العاصفة المدمرة تتجه الينا.. وهذا ما كشفته الارصاد
06:17 | 2023-09-13
كيم جونغ أون يزور روسيا برفقة شقيقته
فيديو
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
13/09/2023 14:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
13/09/2023 14:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
13/09/2023 14:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24