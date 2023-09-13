آخرها كان قبل سنوات.. إكتشفوا تاريخ التجارب النووية

أدّى تزايد التوتر على الساحة العالمية إلى جعل الأسلحة النووية مرة أخرى واحدة من أكثر المواضيع إثارة للاهتمام على الأجندة الدولية. مع ذلك، فإنّ الاتفاقيات الدولية القائمة، وأحدها معاهدة "حظر التجارب النووية"، ما زالت تعمل على توجيه العالم بعيداً عن الكارثة الشاملة.

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وتظلُّ معاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية" هي الأداة الرئيسية لإنهاء تجارب الأسلحة النووية، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الخطوة المهمة لإنقاذ العالم من الكارثة النووية في 10 أيلول 1996 وفُتحت للتوقيع في 24 أيلول من العام ذاته.



ووضعت الوثيقة، لأول مرة، قيودًا كبيرة على التجارب النووية في ثلاث بيئات (على الأرض، وتحت الأرض، وتحت الماء)، وأرست أساساً متيناً للجهود الدولية لمواصلة حظرها. وبالرغم من ذلك، فإن الصك لم يدخل حيز التنفيذ بعد.



وبدأ تاريخ التجارب النووية، في 16 تموز عام 1945، في موقع التجارب الواقع في صحراء ألاموغوردو، في نيومكسيكو، عندما قامت الولايات المتحدة الأميركيّة، بتفجير قنبلتها الذرية الأولى، وقد سُمي هذا الموقع باسم موقع "ترينيتي"، وقد كان هذا الاختبار الأولي تتويجًا لسنوات من البحث العلمي تحت مظلة ما أُطلق عليه مشروع "مانهاتن".



وخلال العقود الـ5، بين ذلك اليوم المميت، في عام 1945، وافتتاح التوقيع على معاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية"، في عام 1996، تم إجراء ما يزيد عن 2000 تجربة نووية في جميع أنحاء العالم.

تاريخ التجارب النووية الأخيرة:



- الولايات المتحدة الأميركية: أجرت 1032 تجربة، بين عامي 1945 و1992.



- الاتحاد السوفيتي: أجرى 715 تجربة، بين عامي 1949 و1990.



- المملكة المتحدة: أجرت 45 تجربة بين عامي 1952 و1991.



- فرنسا: أجرت 210 تجارب، بين عامي 1960 و1996.



- الصين: أجرت 45 تجربة، بين عامي 1964 و1996.



وبعد افتتاح التوقيع على معاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية"، في أيلول عام 1996، تم إجراء نحو 6 تجارب نووية بينها في الهند وباكستان.