تسلسل زمنيّ.. إليكم أبرز الزلازل المُدمرة منذ عقدين

وقعت خلال العقدين الماضيين العديد من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، وتسببت بدمار كبير في الممتلكات، وخسائر بمليارات الدولارات، كان آخرها زلزال المغرب الذي ضرب منطقة مراكش، الجمعة الماضية وأودى بحياة 2800 شخص، في حصيلة غير نهائية، وخسائر مادية تقدر بـ 10 مليارات دولار.

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وفي ما يلي قائمة بأبرز الزلازل التي تسببت بسقوط أكبر عدد ضحايا خلال العقدين الماضيين:

* عام 2023

زلزال المغرب

- 2800 قتيلاً (حصيلة غير نهائية)

- شدة الزلزال: 6.8 درجات على مقياس ريختر

زلزال تركيا وسوريا

- 50 ألف قتيل

- شدة الزلزال: 7.7 درجات على مقياس ريختر

* عام 2015

زلزال النيبال

- 8800 قتيلاً

- شدة الزلزال: 7.9 درجات على مقياس ريختر

* عام 2011

زلزال اليابان

- 18400 قتيلاً

- شدة الزلزال: 9 درجات على مقياس ريختر

* عام 2010

زلزال هايتي



- 200 ألف قتيل

- شدة الزلزال: 7.4 درجات على مقياس ريختر

* عام 2008

زلزال الصين

- 87 ألف قتيل

- شدة الزلزال: 7.8 درجات على مقياس ريختر

* عام 2005

زلزال كشمير

- 8800 قتيل

- شدة الزلزال: 7.6 درجات على مقياس ريختر

* عام 2004

زلزال جنوب شرق آسيا وإندونيسيا

- 400 ألف قتيل

- شدة الزلزال: 9.1 درجات على مقياس ريختر

* عام 1999

زلزال تركيا

- 100 ألف قتيل

- شدة الزلزال: 7.4 درجات على مقياس ريختر

(عربي21)