Advertisement

عربي-دولي

تسلسل زمنيّ.. إليكم أبرز الزلازل المُدمرة منذ عقدين

Lebanon 24
13-09-2023 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1107009-638302061382877754.jpg
Doc-P-1107009-638302061382877754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقعت خلال العقدين الماضيين العديد من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، وتسببت بدمار كبير في الممتلكات، وخسائر بمليارات الدولارات، كان آخرها زلزال المغرب الذي ضرب منطقة مراكش، الجمعة الماضية وأودى بحياة 2800 شخص، في حصيلة غير نهائية، وخسائر مادية تقدر بـ 10 مليارات دولار.
Advertisement
 
وفي ما يلي قائمة بأبرز الزلازل التي تسببت بسقوط أكبر عدد ضحايا خلال العقدين الماضيين:
 
* عام 2023
 
زلزال المغرب
 
- 2800 قتيلاً (حصيلة غير نهائية) 
 
- شدة الزلزال: 6.8 درجات على مقياس ريختر
 
زلزال تركيا وسوريا
 
- 50 ألف قتيل 
 
- شدة الزلزال: 7.7 درجات على مقياس ريختر
 
* عام 2015
 
زلزال النيبال
 
- 8800 قتيلاً
 
- شدة الزلزال: 7.9 درجات على مقياس ريختر
 
* عام 2011
 
زلزال اليابان
 
- 18400 قتيلاً
 
- شدة الزلزال: 9 درجات على مقياس ريختر
 
* عام 2010
 
زلزال هايتي

- 200 ألف قتيل
 
- شدة الزلزال: 7.4 درجات على مقياس ريختر
 
* عام 2008
 
زلزال الصين
 
- 87 ألف قتيل
 
- شدة الزلزال: 7.8 درجات على مقياس ريختر
 
* عام 2005
 
زلزال كشمير
 
- 8800 قتيل
 
- شدة الزلزال: 7.6 درجات على مقياس ريختر
 
* عام 2004
 
زلزال جنوب شرق آسيا وإندونيسيا
 
- 400 ألف قتيل
 
- شدة الزلزال: 9.1 درجات على مقياس ريختر
 
* عام 1999
 
زلزال تركيا
 
- 100 ألف قتيل
 
- شدة الزلزال: 7.4 درجات على مقياس ريختر
 
(عربي21)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-09-13
11:00 | 2023-09-13
11:00 | 2023-09-13
10:35 | 2023-09-13
10:30 | 2023-09-13
10:10 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24