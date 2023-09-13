تسلسل زمنيّ.. إليكم أبرز الزلازل المُدمرة منذ عقدين

وقعت خلال العقدين الماضيين العديد من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، وتسببت بدمار كبير في الممتلكات، وخسائر بمليارات الدولارات، كان آخرها زلزال المغرب الذي ضرب منطقة مراكش، الجمعة الماضية وأودى بحياة 2800 شخص، في حصيلة غير نهائية، وخسائر مادية تقدر بـ 10 مليارات دولار.
وفي ما يلي قائمة بأبرز الزلازل التي تسببت بسقوط أكبر عدد ضحايا خلال العقدين الماضيين:
* عام 2023
زلزال المغرب
- 2800 قتيلاً (حصيلة غير نهائية)
- شدة الزلزال: 6.8 درجات على مقياس ريختر
زلزال تركيا وسوريا
- 50 ألف قتيل
- شدة الزلزال: 7.7 درجات على مقياس ريختر
* عام 2015
زلزال النيبال
- 8800 قتيلاً
- شدة الزلزال: 7.9 درجات على مقياس ريختر
* عام 2011
زلزال اليابان
- 18400 قتيلاً
- شدة الزلزال: 9 درجات على مقياس ريختر
* عام 2010
زلزال هايتي
- 200 ألف قتيل
- شدة الزلزال: 7.4 درجات على مقياس ريختر
* عام 2008
زلزال الصين
- 87 ألف قتيل
- شدة الزلزال: 7.8 درجات على مقياس ريختر
* عام 2005
زلزال كشمير
- 8800 قتيل
- شدة الزلزال: 7.6 درجات على مقياس ريختر
* عام 2004
زلزال جنوب شرق آسيا وإندونيسيا
- 400 ألف قتيل
- شدة الزلزال: 9.1 درجات على مقياس ريختر
* عام 1999
زلزال تركيا
- 100 ألف قتيل
- شدة الزلزال: 7.4 درجات على مقياس ريختر
(عربي21)