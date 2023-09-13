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عربي-دولي

عدد قتلى إعصار "دانيال" في ليبيا يستمر بالارتفاع

Lebanon 24
13-09-2023 | 05:54
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أن ما لا يقل عن 30 ألفا نزحوا في مدينة درنة التي ضربتها العاصفة "دانيال"، فيما أعلنت السلطات المحلية عن إحصاء أكثر من 5300 قتيل في المدينة الأكثر تضررا.

وأضافت المنظمة في منشور على منصة "إكس" أن العدد المعروف للنازحين في مناطق أخرى ضربتها العاصفة، بما في ذلك بنغازي هو 6085 شخصا، ولم يتم التحقق من عدد الوفيات بعد، وفق المنظمة الدولية.
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وتابعت "المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها يقومون على الفور بالتجهيز المسبق للمواد غير الغذائية والأدوية ومعدات البحث والإنقاذ والأفراد للمناطق المتضررة".

وأعلن وزير في حكومة شرق ليبيا، الأربعاء، عن إحصاء أكثر من 5300 جثة في مدينة درنة وإنه من المتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير وربما يتضاعف بعد أن تعرضت المدينة لفيضانات كارثية.

وصرح هشام أبو شكيوات وزير الطيران المدني لرويترز بأن البحر يواصل لفظ عشرات الجثث، مضيفا أن إعادة الإعمار ستتكلف مليارات الدولارات.

وقال وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، عثمان عبد الجليل، الاثنين، إن "الأوضاع في درنة تزداد مأساوية ولا توجد إحصاءات نهائية لأعداد الضحايا.. كثير من الأحياء لم نتمكن من الوصول إليها وأتوقع ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 آلاف".
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