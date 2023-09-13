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عربي-دولي

بينها دولة عربية وحيدة.. إكتشفوا الدول الـ10 الأكثر فقراً!

Lebanon 24
13-09-2023 | 12:00
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تتصدَّر مدغشقر قائمة الدول الـ10 الأولى من حيث عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب بيانات البنك الدولي. والملاحظ كذلك أن الدول الـ3 الأولى في التصنيف أفريقية، بينما يعتبر اليمن الدولة العربية الوحيدة في القائمة.
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وفي ما يلي إليكم قائمة بالدول الـ10 الأكثر فقراً:
 
1- مدغشقر: 80.7% من سكانها يعانون من الفقر
 
2- الكونغو: 69.7% من سكانها يعانون من الفقر
 
3- تنزانيا: 44.9% من سكانها يعانون من الفقر
 
4- هايتي: 29.2% من سكانها يعانون من الفقر
 
5- اليمن: 19.2% من سكانها يعانون من الفقر
 
6- بنغلاديش: 13.5% من سكانها يعانون من الفقر
 
7- هندوراس: 12.7% من سكانها يعانون من الفقر
 
8- الهند: 10% من سكانها يعانون من الفقر
 
9- لاوس: 7.1% من سكانها يعانون من الفقر
 
10- باكستان: 4.9% من سكانها يعانون من الفقر
 
(العربي الجديد)

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