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عربي-دولي

4 وفيات بغرق قارب مهاجرين قبالة السواحل التونسية

Lebanon 24
13-09-2023 | 05:59
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أعلن المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي أن 3 أطفال وامرأة لقوا حتفهم وتم إنقاذ 21 شخصاً بعد غرق قارب مهاجرين قبالة مدينة صفاقس التونسية.

وأضاف أن جميع المهاجرين تونسيون.

وأصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية لقوارب المهاجرين المتجهة نحو إيطاليا عبر البحر المتوسط.
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