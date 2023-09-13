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عربي-دولي

فون دير لاين تشيد بـ"خطوات أوكرانيا الكبيرة" للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
13-09-2023 | 06:10
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اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أوكرانيا قامت بـ"خطوات كبيرة" في مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تضغط كييف لإطلاق محادثات العضوية هذا العام.

وقالت فون دير لاين اليوم الأربعاء خلال خطابها السنوي أمام النواب بشأن حال الاتحاد الأوروبي إن "مستقبل أوكرانيا في اتحادنا".
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وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعمه كييف، بما في ذلك من خلال اقتراح المفوضية الأوروبية بتقديم دعم مالي بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027.

وذكرت أن المفوضية الأوروبية تعتزم توسيع الآلية الخاصة لتوفير اللجوء للأوكرانيين.

وأشارت فون دير لاين إلى أنه بعد التغلب على الوباء وتصاعد النزاع في أوكرانيا، أصبح الاتحاد الأوروبي تكتلا جيوسياسيا، وقالت: "انظروا إلى أين وصلت أوروبا اليوم: لقد شهدنا ولادة اتحاد جيوسياسي يدعم أوكرانيا، ويقاوم العدوان الروسي، ويرد على تصرفات الصين الحازمة..".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية ضمان الاستقلال الغذائي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن عواقب النزاع في أوكرانيا وتغير المناخ تخلق صعوبات في تحقيق هذا الهدف.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يجتذب استثمارات أكبر في تطوير الطاقة الهيدروجينية من الولايات المتحدة والصين مجتمعتين. وذكرت أن الصناعة الأوروبية تتكيف بنجاح مع المعايير البيئية المتغيرة.
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