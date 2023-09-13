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عربي-دولي
بعد مصر وليبيا الاسرائيليون يتخوفون: العاصفة المدمرة تتجه الينا.. وهذا ما كشفته الارصاد
Lebanon 24
13-09-2023
|
06:30
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قالت وسائل إعلام عبرية، إن "العاصفة "دانيال" المدمرة تتجه لإسرائيل، بعد اجتياحها ليبيا، وسط تحذيرات من الآثار المدمرة للعاصفة الشديدة"، بحسب القناة الـ12 العبرية.
وقالت القناة: "إن عاصفة دانيال سوف تصل إلى إسرائيل الأربعاء، وسط توقعات بهطول كميات كبيرة من الأمطار، مشيرة إلى أن هناك تخوفات من حدوث فيضانات في المناطق الجنوبية والشرقية لإسرائيل".
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وقالت القناة إنه خلال المساء، ستنخفض الحرارة، مما سيجلب رياحا قوية وانخفاضا في درجات الحرارة خلال الليل، وفقًا للقناة العبرية.
وفي ذات السياق، حذرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، "من تأثر إسرائيل بحالة عدم الاستقرار الجوي وتشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، مشيرة إلى أن المنطقة تتأثر، بموجة من الغبار قادمة، متوقعة أن تزداد نسبة الغبار خلال الساعات المقبلة"، بحسب الدائرة.
وتعرضت ليبيا للعاصفة دانيال المدمرة التي ألحقت أضرار كبيرة بالبلاد وتحديدا في مدينة درنة الليبية، حيث تسببت في سقوط آلاف الضحايا، وتدمير المنشآت والبنية التحتية.
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نحو 48 ساعة فقط على موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر، إذ سيقل تأثيرها تدريجيا بدءا من الأربعاء. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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