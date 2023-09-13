30
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
25
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السفير السعودي في طهران: العلاقات بين البلدين ستكون قائمة على المصالح المشتركة
Lebanon 24
13-09-2023
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد السفير السعودي في طهران، عبد الله بن سعود العنزي، أن العلاقة بين البلدين ستكون قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار.
وخلال حضوره حفل الذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في سفارة بكين بطهران، شدد العنزي على أن "العلاقات بين السعودية وإيران وستكون علاقات بناءة وثيقة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار وستكون معززة بكافة المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".
Advertisement
وثمن "الدور البناء الذي قامت به الصين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف العلاقات الثنائية بين طهران والرياض"، مشيرا إلى أنه "كان هناك انعكاس لهذا الاتفاق على كثير من الملفات وشعور كثير من الدول بالفرحة لأن أي اتفاق بين السعودية وإيران كدولتين جارتين مهمتين في المنطقة تعززان كل التعاون بينهما لجلب السلام وأمن المنطقة وتحقيق الرفاه لشعوبهما".
وأشار إلى توجيه دعوة رسمية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الرئیس الإيراني إبراهیم رئیسي لزيارة الرياض، قائلا: "هذه الزيارة ستتم حسب جدول فخامة الرئيس الايراني في زمن مناسب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متزوجة من نائب... وفاة فنانة بعد صراع طويل مع المرض!
Lebanon 24
كانت متزوجة من نائب... وفاة فنانة بعد صراع طويل مع المرض!
09:43 | 2023-09-12
12/09/2023 09:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها بملابس مثيرة.. نادر صعب يدافع عن الإطلالات الجريئة لزوجته أنابيلا هلال والأخيرة تعلّق
Lebanon 24
بعد رقصها بملابس مثيرة.. نادر صعب يدافع عن الإطلالات الجريئة لزوجته أنابيلا هلال والأخيرة تعلّق
07:39 | 2023-09-12
12/09/2023 07:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
13/09/2023 12:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حدد زمانها ومكانها.. العالم الهولندي يغرّد مجددا عن زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام
Lebanon 24
حدد زمانها ومكانها.. العالم الهولندي يغرّد مجددا عن زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام
00:39 | 2023-09-13
13/09/2023 12:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خرج عن صمته بعد 60 عاماً... ماذا كشف العميل السري السابق بول لانديس عن اغتيال كينيدي؟
Lebanon 24
خرج عن صمته بعد 60 عاماً... ماذا كشف العميل السري السابق بول لانديس عن اغتيال كينيدي؟
08:00 | 2023-09-12
12/09/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2023-09-13
حقيقة وليس خيال وبالفيديو.. برلمان هذه الدولة يكشف عن جثث "كائنات غريبة"
07:00 | 2023-09-13
كواليس ما جرى بشأن مكان لقاء بايدن - نتنياهو.. موقعٌ إسرائيلي يسردُ التفاصيل
06:31 | 2023-09-13
تقرير جديد.. ماذا أرسلت إسرائيل مؤخراً إلى السُّلطة الفلسطينية؟
06:30 | 2023-09-13
بعد مصر وليبيا الاسرائيليون يتخوفون: العاصفة المدمرة تتجه الينا.. وهذا ما كشفته الارصاد
06:17 | 2023-09-13
كيم جونغ أون يزور روسيا برفقة شقيقته
06:11 | 2023-09-13
ما الذي يُهدّدها؟ هذه هي حالُ المنطقة العربية "بيئياً"!
فيديو
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
13/09/2023 14:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
13/09/2023 14:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
13/09/2023 14:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24