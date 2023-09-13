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عربي-دولي

الدمار كبير في ليبيا... و35 الف شخص نزحوا

Lebanon 24
13-09-2023 | 07:40
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كشفت مشاهد تم التقاطها بطائرة درون حجم الدمار الذي خلفته العاصفة "دانيال" في العديد من المناطق الليبية.

وظهرت العديد من الشوارع غارقة بالماء ومغطاة بالوحل بعد الكارثة التي أودت بحياة الآلاف وخلفت خسائر مادية كبيرة.
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قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة ساحلية في شرق ليبيا أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 35 ألف شخص.

وأضافت أن الفيضانات تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية في مدينة درنة، التي يتعذر على عمال الإغاثة الإنسانية الوصول إليها بالكاد. (سكاي نيوز)
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