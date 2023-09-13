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عربي-دولي

"بركة الزلزال" تظهر في المغرب.. الاهالي كانوا يشكون من الجفاف حتى ظهر الماء فجأة بعد الكارثة (فيديو)

Lebanon 24
13-09-2023 | 09:30
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أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية بأنه بعد زلزال الحوز الذي أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وسبب أضرارا كبيرة، غمرت المياه الوديان الجافة في قرى إقليم تارودانت المتواجدة في أعالي الجبال.

وحسب الصحيفة فإن المياه التي كانت إلى وقت قريب تشكل هاجسا للسكان وتدفعهم إلى الهجرة عن المكان سرعان ما ظهرت مع تحرك الأرض تحت الأقدام.
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وقد أكد عدد من الأشخاص أن هذه المياه لم تكن تجري بالوديان قبل الزلزال.

وقال شخص من سكان قرية دوار أغلا: "هذا الماء خرج خلال الليلة التي ضرب فيها الزلزال المنطقة"، مضيفا: "هذه البركة منذ سنوات لم نرها، فالجفاف كان يعم المكان". يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الضغط هنا: (روسيا اليوم) 



المصدر: روسيا اليوم
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