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صحة
خبر مهمّ عن لقاح "كورونا" المحدّث... هذا ما قِيل عنه
Lebanon 24
13-09-2023
|
08:38
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أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن ضرورة حصول كلّ شخص يبلغ من العمر 6 أشهر وما فوق على اللقاح المحدّث من "كوفيد-19"، بهدف التقليل من خطر الإصابة بالمرض الشديد، أو الاستشفاء، أو الوفاة بسبب فيروس كورونا.
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وقد وقّعت مديرة الوكالة الدكتورة ماندي كوهين على توصيات اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين، المؤلفة من خبراء يقدمون المشورة للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن توصياتها للقاحات.
وأفادت الوكالة في بيان صحفي أنّ لقاحَي شركتي "فايزر/ بيو إن تك" و"مودرنا" سيُتاحان هذا الأسبوع.
ولفتت الوكالة إلى أنّ "التطعيم يبقى أفضل حماية من الاستشفاء والوفاة بسبب كوفيد-19".
وتابعت: "يقلّل التطعيم أيضًا من فرصة معاناتك من آثار فيروس "كورونا طويل الأمد" التي قد تتطور أثناء أو بعد الإصابة الحادة، وتستمر لفترة طويلة. وإذا لم تتلقّ لقاح كوفيد-19 في الشهرين الماضيين، فاحصل على لقاح محدّث منه لحماية نفسك في فصلي الخريف والشتاء". (سي ان ان)
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