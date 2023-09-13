Advertisement

عربي-دولي

السفارة الاوكرانية: للتخلي عن "السفن السوداء" المحملة بالمنتجات الأوكرانية المسروقة وبخاصة الحبوب

Lebanon 24
13-09-2023 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1107068-638302170896776173.png
Doc-P-1107068-638302170896776173.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وزعت السفارة الاوكرانية في لبنان البيان الآتي: "السارقون لا يزرعون ولا يحصدون بل ينتظرون حلول الليل".

منذ بداية العدوان الروسي على أوكرانيا دأب الاحتلال الروسي على سرقة الحبوب الأوكرانية من الأراضي المحتلة بهدف تصديرها الى العديد من الدول، حيث تنشط العديد من السفن تحت أعلام دول مختلفة في نقل هذه الحبوب. العديد من هذه السفن تحاول الرسو في المرافئ اللبنانية وهي في بعض الأحيان تحدد وجهتها مرفأي طرابلس وبيروت. وفي هذا الصدد صدر عن سفارة أوكرانيا في لبنان التعليق التالي:  
Advertisement

منذ العصور القديمة، كانت الحبوب تعتبر أكثر من مجرد سلعة تباع وتشترى، بل يرفع من قيمتها الشرف. لكن مفهوم "الشرف" غير معروف عند الاحتلال الروسي. فالروس مستمرون في نهب جنوب أوكرانيا الغني بالمنتجات الزراعية بلا رحمة، ينهبون الغنائم عن طريق البحر. إن مسار هذه السفن السارقة أسود يشبه البحر الأسود، فهي تبحر في الظلام من خلال تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال، وتزور المستندات وشهادات منشأ المنتج.

قدّرت جمعية الحبوب الأوكرانية أنه حتى تاريخ 25 تموز 2023، سرقت دولة الاحتلال الروسي أكثر من 4 ملايين طن من الحبوب ونقلتها الى الخارج. فيما تصل بعض السفن المتورطة في أعمال روسيا القذرة إلى المرافئ اللبنانية.

العالم يلتفت الى إحدى الوصايا الرئيسية، "لا تسرق!"، ولكن على الجميع أن يتذكروا أيضًا أن شراء شيء مسروق من مجرم هو أيضًا خطيئة!

تحض أوكرانيا كل من يسمح بدخول السفن السوداء المحملة بالحبوب الأوكرانية المسروقة الى موانئه على التخلي عن "السفن السوداء" المحملة بالمنتجات الأوكرانية المسروقة، وبخاصة الحبوب، والى عدم التحول إلى أدوات في أيدي الصوص. ففي نهاية المطاف، فإن الخبز الذي يؤخذ ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وممن يرتكب الرعب في صفوف السكان المدنيين، ويقصف مخازن الحبوب، ويحرق حقول الحبوب، لن يعود بالخير أو المنفعة على من يأخذه.

يجب على روسيا أن تتعظ من المثل القائل "اللص لا يسرق من أجل الربح، بل من أجل تدمير نفسه"، وكما قال أحد الحكماء العرب "إن المال الحرام يذهب وأهله".
المصدر: الوكالة الوطنية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-09-13
08:38 | 2023-09-13
08:30 | 2023-09-13
08:00 | 2023-09-13
07:40 | 2023-09-13
07:30 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24