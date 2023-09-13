بوتين يعلّق على نتائج اجتماعه مع كيم جونغ أون ويكشف الأماكن التي سيزورها الزعيم الكوري

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علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نتائج مباحثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عقب انتهائها.جاء ذلك في حديث على الهواء مباشرة مع القناة الأولى الروسية لبرنامج "60 دقيقة"، حيث قال بوتين إن المباحثات تضمنت تبادلا "صريحا" لوجهات النظر بشأن الوضع في المنطقة، كما تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، والمشاريع المهمة في مجالات النقل والسكك الحديدية والموانئ والزراعة وغيرها.وتابع بوتين أن الرئيس الكوري الشمالي لديه برنامج زيارة مشحون، حيث أنه سيطير إلى مدينة كومسومولسك على نهر أمور في منطقة خاباروفسك، وسيزور هناك مصانع إنتاج معدات الطيران، المدني والحربي على حد سواء.ثم بعد ذلك، وفقا لبوتين، سيزور كيم جونغ أون فلاديفوستوك، حيث سيكون هناك شق عسكري للزيارة، من خلال وزارة الدفاع الروسية، لكنه يتمثل في استعراض قدرات أسطول المحيط الهادئ الروسي.ستتضمن الزيارة كذلك عددا من القضايا المتعلقة بالبيئة والتعليم، حيث سيزور الزعيم الكوري الشمالي الجامعة الفدرالية الشرقية، وهناك سيزور بعض المنشآت التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، لا سيما المختبرات التي تتعامل مع علم الأحياء البحرية.وردا على سؤال بشأن التعليق على "نتائج" الزيارة، أجاب الرئيس الروسي بأن البرنامج كبير، لهذا فمن السابق لأوانه استخلاص النتائج. إلا أن البداية، وفقا لبوتين، "جيدة ومثمرة للغاية"، وكان هناك "تبادل صريح لوجهات النظر بشأن الوضع في المنطقة"، كما تم التطرق إلى العلاقات الثنائية.وذكر بوتين مشاريع تتعلق بالنقل والخدمات اللوجستية، على مستوى السكك الحديدية، وطرق المركبات، وإعادة إحياء الميناء البحري، بحيث يمكن إنشاء "مثلث لوجيستي" جيد جداً، يتكون من خط سكك حديدية، وميناء، ثم طريق إلى الصين، وهو ما يمكن أن يضاعف من حجم النقل بشكل كبير، وهو أمر مهم للغاية بشكل عام.فيما يتعلق بالتعاون الصناعي العسكري قال بوتين: "هناك بعض القيود التي تلتزم بها روسيا، لكن هناك أشياء بإمكاننا الحديث بشأنها، وهناك إمكانيات. إن روسيا تتمتع بالاكتفاء الذاتي، إلا أنه، وفي إطار القواعد الحالية، هناك فرص نهتم بها ونناقشها". (روسيا اليوم)