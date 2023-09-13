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عربي-دولي

مقابر جماعية لدفن ضحايا درنة الليبية.. وجثث الشوارع تنذر بكارثة بيئية

Lebanon 24
13-09-2023 | 10:30
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أفادت وسائل إعلام ليبية بدفن مئات الجثامين من ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية بمدينة درنة، التي ضربها الإعصار دانيال واختفت على إثرها أجزاء كبيرة من المدينة.

ويلقي البحر بمزيد من الجثث إلى الشاطئ في شرق ليبيا ليزيد من محصلة قتلى عاصفة دمرت تماما أحياء بأكملها على الساحل مع ورود أرقام مؤكدة بمقتل الآلاف واعتبار آلاف آخرين في عداد المفقودين.
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وأوضحت صور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي إنشاء سكان درنة المقابر الجماعية بعدما شهدت المدينة تزايد أعداد الضحايا، وبحسب مصادر فإن عمليات الدفن أجريت تحت إشراف الجهات المختصة من الوحدات العسكرية والهلال الأحمر. كما ساهم الليبيون في جمع الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر.

يأتي ذلك فيما حذر المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث" من احتمالية حدوث كارثة بيئية صعبة بسبب انتشار الجثامين في الشوارع، داعيا إلى إيجاد حلول في أسرع وقت.

وأضاف جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أن عملية البحث والإنقاذ مستمرة بسب كثرة أعداد المفقودين.

وتم رصد عشرات الجثث الملفوفة ببطانيات على الأرض في ممرات مستشفى في درنة أو في الخارج على الرصيف أمس الثلاثاء في محاولة ليتعرف الناس على أحبائهم المفقودين. (العربية) 

المصدر: العربية
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