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عربي-دولي

تقرير يكشف: ثلث سكان العالم من دون إنترنت

Lebanon 24
13-09-2023 | 11:00
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ما زال ثلث سكان العالم محرومين من الوصول إلى الإنترنت على الرغم من أن عدد الأشخاص المتصلين في أعلى مستوياته، وفقاً لأحدث إحصاءات نشرتها هيئة تابعة للأمم المتحدة.

وزاد المتصلون بالإنترنت نحو 100 مليون شخص منذ التعداد الذي أجراه في العام الماضي الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو وكالة الأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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هذا يعني أن 67% من سكان العالم، أو 5.4 مليار شخص، متصلون بالإنترنت حالياً.

وقالت دورين بوغدان مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات في بيان: "يعد هذا التحسن في الاتصال خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح.. لن نرتاح حتى نعيش في عالم يصبح فيه الاتصال الهادف حقيقة معاشة للجميع في كل مكان".

وأضافت أن هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة "لتحقيق اتصال عالمي شامل وهادف بحلول عام 2030". (العربية)


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