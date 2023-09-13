40 قتيلا في غارات على دارفور

قُتل 40 شخصا على الأقل، في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور إثر غارات جوية نفذها الجيش طالت سوقين شعبيين وأحياء سكنية في ظل تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما أفاد شهود ومصدر طبي. (سكاي نيوز)

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