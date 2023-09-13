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عربي-دولي
40 قتيلا في غارات على دارفور
Lebanon 24
13-09-2023
|
09:36
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قُتل 40 شخصا على الأقل، في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور إثر غارات جوية نفذها الجيش طالت سوقين شعبيين وأحياء سكنية في ظل تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما أفاد شهود ومصدر طبي. (سكاي نيوز)
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