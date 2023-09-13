29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حالة طوارئ قصوى في احدى المحافظات بعد رياح قوية.. العاصفة "دانيال" اقتربت جدا منها
Lebanon 24
13-09-2023
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وسائل الإعلام المصرية رفع حالة الطوارئ القصوى في محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، تزامنا مع العاصفة "دانيال" القادمة من ليبيا.
وتسود المحافظة أجواء غائمة نظرا لوجود رمال خفيفة في الهواء، مع ارتفاع في درجات الحرارة نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة الني بلغت 50%، وتنخفض درجات الحرارة على المناطق الساحلية نتيجة لنشاط الرياح الذي تجاوزت الـ24 كيلو مترا في الساعة.
Advertisement
وأعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية لمجابهة حالة عدم الاستقرار في الطقس، مؤكدا أن الرياح المثيرة للرمال لم تؤثر على حركة المرور بالطرق الدولية، وكافة الموانئ البحرية والمطارات تعمل بشكل طبيعي.
وأكد مركز العمليات أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة، واتخاذ رؤساء المدن كافة التدابير الخاصة بمواجهة أي طوارئ.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، تواصل الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويسود حار نهارًا على جنوب سيناء، ومائل للحرارة ليلًا، مع نشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وفرص سقوط أمطار على مدن القناة ووسط سيناء. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
13/09/2023 12:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حدد زمانها ومكانها.. العالم الهولندي يغرّد مجددا عن زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام
Lebanon 24
حدد زمانها ومكانها.. العالم الهولندي يغرّد مجددا عن زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام
00:39 | 2023-09-13
13/09/2023 12:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور.. شاهدوا كم كبرت (صورة)
Lebanon 24
ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور.. شاهدوا كم كبرت (صورة)
00:40 | 2023-09-13
13/09/2023 12:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مربوطة بحبل.. جثة مجهولة الهوية على طريق الصالومي
Lebanon 24
مربوطة بحبل.. جثة مجهولة الهوية على طريق الصالومي
02:30 | 2023-09-13
13/09/2023 02:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سعودي شهير يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه اللبنانية حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
فنان سعودي شهير يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه اللبنانية حديث الجمهور (صور)
02:50 | 2023-09-13
13/09/2023 02:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2023-09-13
أميرة نرويجيّة ستتزوّج في هذا التاريخ... من هو عريسها؟
11:00 | 2023-09-13
تقرير يكشف: ثلث سكان العالم من دون إنترنت
11:00 | 2023-09-13
لماذا درنة هي الأكثر تضررا من العاصفة "دانيال"؟
10:35 | 2023-09-13
دولة جديدة ضربها زلزال... وهذه المعلومات الأوليّة بشأن قوّته
10:30 | 2023-09-13
مقابر جماعية لدفن ضحايا درنة الليبية.. وجثث الشوارع تنذر بكارثة بيئية
10:00 | 2023-09-13
تسلسل زمنيّ.. إليكم أبرز الزلازل المُدمرة منذ عقدين
فيديو
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
13/09/2023 18:04:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
13/09/2023 18:04:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
13/09/2023 18:04:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24