أميرة نرويجيّة ستتزوّج في هذا التاريخ... من هو عريسها؟

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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن ابنة ملك النرويج هارالد الخامس الأميرة مارثا لويز، وخطيبها الأميركي دوريك فيريت، الذي يطلق على نفسه اسم "الشامان"، يخططان للزواج في اب 2024.وأضافت الوكالة أن حفل الزفاف سيُقام في قرية غيرينغر النرويجية على شاطئ المضيق البحري، والمدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بأن مارثا لويز تخلت عن واجباتها الرسمية كعضو في العائلة المالكة بسبب خطوبتها مع فيريت. وبعد الزفاف سيصبح فيريت عضوا في العائلة المالكة، لكنه لن يحصل على أي لقب. (روسيا اليوم)