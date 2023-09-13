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عربي-دولي

من رحم المأساة.. ولادة طفلين في درنة "الغارقة"

Lebanon 24
13-09-2023 | 14:00
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من رحم الأحزان ولدت آمال بعودة الحياة تدريجيا إلى مدينة درنة المنكوبة في شمال شرقي ليبيا؛ حيث تمكن طبيب ليبي في فريق إغاثة من إجراء عمليتي ولادة لسيدتين رغم الشلل الذي أصاب مرافق المدينة شبه الغارقة بعد عاصفة "دانيال".
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وبتعبير الطبيب المتخصص في مجال النساء والتوليد، زورق غريبة، فإن "الأمور الإغاثية في المدينة باتت تسير بشكل أفضل" بعد وصول المساعدات من عدة دول.

وعن ظروف العمليتين قال: "وصلت إلى مدينة درنة على رأس قافلة طبية من أطباء من مختلف التخصصات، ولأني متخصص في مجال طب النساء والتوليد توجهت بسرعة لنجدة سيدتين كانتا في حالة ولادة، وتحتاجان إلى عمليتين جراحيتين على وجه السرعة، وقمت بإنجازهما". (سكاي نيوز)

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