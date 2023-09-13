دولة جديدة ضربها زلزال... وهذه المعلومات الأوليّة بشأن قوّته

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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن وقوع زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر غربي ساحل تشيلي.وأضافت أن مركز الزلزال يقع على بعد 1477 كيلومترا شمال غربي ميدنة أنغا روا التشيلية، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات جراء الزلزال. (روسيا اليوم)