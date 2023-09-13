Advertisement

عربي-دولي

عدوان إسرائيلي على ريف مدينة طرطوس.. والدفاعات الجوية تتصدّى له

Lebanon 24
13-09-2023 | 11:18
A-
A+
Doc-P-1107107-638302262206708912.jpg
Doc-P-1107107-638302262206708912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة سانا، يوم الأربعاء، أن عسكريين اثنين قتلا وأصيب 6 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مواقع دفاع جوية سورية في طرطوس.

وقال مصدر عسكري لسانا إنه وفي تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا بعض مواقع الدفاع الجوي في طرطوس.
Advertisement

وأضاف المصدر أن القصف أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
 
ومن جهته، قال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف طرطوس".
 
وأضاف: "العدوان عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من المياه الدولية قبالة السواحل السورية".
 
وتابع المصدر: "الصواريخ الاعتراضية لدفاعاتنا الجوية تصدت لمعظم الصواريخ المعادية وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:09 | 2023-09-13
14:33 | 2023-09-13
14:00 | 2023-09-13
14:00 | 2023-09-13
12:57 | 2023-09-13
12:05 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24