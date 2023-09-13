عدوان إسرائيلي على ريف مدينة طرطوس.. والدفاعات الجوية تتصدّى له





وقال مصدر عسكري لسانا إنه وفي تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا بعض مواقع الدفاع الجوي في طرطوس.

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وأضاف المصدر أن القصف أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. ذكرت وكالة سانا، يوم الأربعاء، أن عسكريين اثنين قتلا وأصيب 6 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مواقع دفاع جوية سورية في طرطوس.وقال مصدر عسكري لسانا إنه وفي تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا بعض مواقع الدفاع الجوي في طرطوس.وأضاف المصدر أن القصف أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

ومن جهته، قال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف طرطوس".

وأضاف: "العدوان عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من المياه الدولية قبالة السواحل السورية".

وتابع المصدر: "الصواريخ الاعتراضية لدفاعاتنا الجوية تصدت لمعظم الصواريخ المعادية وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها".