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عربي-دولي

ضمت جزيرتين إليها.. السعودية تنشر خريطة جديدة لحدودها (صورة)

Lebanon 24
13-09-2023 | 11:05
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نشرت السعودية خارطتها الرسمية وضمت جزيرتي تيران وصنافير اللتين وافقت مصر على نقل ملكيتهما إلى المملكة.
وكشفت الخارطة التي نشرتها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة عن إنتاج الخارطة الرسمية للمملكة بالحدود الدولية المعتمدة، عن ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى حدود السعودية البحرية بعد تنازل مصر عنهما.
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كما أعطت الهيئة السعودية تسمية مختلفة قليلا عن المتعارف عليه للجزيرتين، إذ أطلقت "صنافر" على صنافير، و"ثيران" على تيران، داعية إلى اعتماد الخارطة في المحافل والمؤسسات كافة.
 
 

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