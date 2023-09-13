Advertisement

عربي-دولي

"تسجيل من الفضاء لصوت زلزال المغرب".. ما حقيقته؟

Lebanon 24
13-09-2023 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1107119-638302288798363353.jpg
Doc-P-1107119-638302288798363353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يظهر كيف وثّقت الأقمار الاصطناعيّة صوت زلزال المغرب الأخير من الفضاء. إلا أنّ الادعاء خطأ، فالفيديو منشور قبل أشهرٍ من وقوع الزلزال.
Advertisement

يصوّر الفيديو مشاهد من الفضاء ويسمع صوت هادئ قبل أن يتحوّل فجأة إلى تشويش. وعلّق ناشرو الفيديو بالقول "الأقمار الاصطناعيّة توثّق زلزال المغرب مباشرة وقت حدوثه".

حصد الفيديو آلاف المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي انتشاره بعد أيام على الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 على مقياس ريختر بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم إثر الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل. (الحرة) 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:09 | 2023-09-13
14:33 | 2023-09-13
14:00 | 2023-09-13
14:00 | 2023-09-13
12:57 | 2023-09-13
12:04 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24