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عربي-دولي
"تسجيل من الفضاء لصوت زلزال المغرب".. ما حقيقته؟
Lebanon 24
13-09-2023
|
12:05
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يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يظهر كيف وثّقت الأقمار الاصطناعيّة صوت زلزال المغرب الأخير من الفضاء. إلا أنّ الادعاء خطأ، فالفيديو منشور قبل أشهرٍ من وقوع الزلزال.
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يصوّر الفيديو مشاهد من الفضاء ويسمع صوت هادئ قبل أن يتحوّل فجأة إلى تشويش. وعلّق ناشرو الفيديو بالقول "الأقمار الاصطناعيّة توثّق زلزال المغرب مباشرة وقت حدوثه".
حصد الفيديو آلاف المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي انتشاره بعد أيام على الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 على مقياس ريختر بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني.
وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم إثر الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل. (الحرة)
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