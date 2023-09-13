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الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود

Lebanon 24
13-09-2023 | 12:57
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود.
 
وقالت الوزارة في بيانها: "اكتشف الطيران البحري لأسطول البحر الأسود في 13 أيلول ثلاثة زوارق مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود، ودمرها".
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وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها. حيث أفادت الدفاع الروسية بأن طيرانها دمر قرب جزيرة زميني بالبحر الأسود، ثلاثة زوارق أميركية الصنع على متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم. (روسيا اليوم)
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