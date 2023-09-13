الهند تتطلع إلى شراكة مع روسيا في بحر الشمال

أعلن وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي، سارباناندا سونوال، أن بلاده تسعى إلى الشراكة مع روسيا في تطوير طريق بحر الشمال.



وعقد سونوفال اليوم الأربعاء اجتماعا في مدينة فلاديفوستوك الروسية مع وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسي، أليكسي تشيكونكوف.

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قال الوزير: "الهند تسعى إلى الشراكة في تطوير طريق بحر الشمال، مدركة الإمكانات التي يوفرها لتوسيع الاتصالات والتجارة".



وخلال الاجتماع، بحث الوزيران "مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالنقل البحري بين الهند وروسيا لتوسيع التعاون البحري، بما في ذلك إمكانية استخدام ممرات نقل جديدة مثل طريق بحر الشمال، وكذلك ممر البحر الشرقي بين فلاديفوستوك وتشيناي".



واتفقت الهند وروسيا على تدريب البحارة الهنود في المياه القطبية والقطب الشمالي في الجامعة البحرية الحكومية الروسية في فلاديفوستوك. (روسيا اليوم)