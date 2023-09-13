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عربي-دولي

مصر ترسل "جيشاً كاملاً" عبر البحر المتوسط لنجدة ليبيا

Lebanon 24
13-09-2023 | 14:33
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تحدث اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان في مصر، عن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إرسال حاملة المروحيات "ميسترال" إلى ليبيا، موضحاً أن حاملة الطائرات "ميسترال" تعتبر جيشا كاملا من خلال حملها كتيبة دبابات وكتيبة مشاه ميكانيكية ووسائل دفاع جوي وطائرات هليكوبتر من طراز "كاموف-52" الروسية.
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وأشار الشهاوي في حديث لـ"روسيا اليوم" إلى أن مصر تمتلك حاملتي مروحيات من طراز "ميسترال"، الأولى متواجدة في البحر الأحمر وتشترك في المناورات التي تجرى حاليا، والثانية في البحر المتوسط والتي تتجه إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني لإنقاذ ضحايا عاصفة "دانيال" التي خلفت مئات القتلى والجرحى.

كما نوه بأن السيسي قرر إرسال ميسترال إلى ليبيا، نظرا لتدمير الطرق نتيجة إعصار "دانيال"، فهذه الحاملة سوف تساعد في العمل كمستشفى من البحر، لتحقيق التأمين الصحي كما يحدث في ليبيا، كما يمكنها حمل الكثير من المواد التي تساعد في إعادة الإعمار المختلفة، والمعدات التي تستخدم في تمهيد الطرق المدمرة.

يشار الى ان الرئيس المصري قرر إرسال حاملة الطائرات "ميسترال" إلى سواحل ليبيا للعمل كمستشفى ميداني وتقديم خدمات الإغاثة عقب الفيضانات التي تسببت في انهيار سدين في مدينة درنة.

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