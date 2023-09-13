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بلينكن: ما نشهده الآن هو نهاية نظام ما بعد الحرب الباردة

Lebanon 24
13-09-2023 | 15:45
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، نهاية النظام العالمي الذي نشأ نتيجة الحرب الباردة، معتبراً أن التحالف بين روسيا والصين بأنه التهديد الأكثر خطورة للنظام العالمي.

 
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وقال بلينكن: "ما نشهده الآن هو أكثر من مجرد اختبار لقوة النظام العالمي الذي ظهر بعد الحرب الباردة. إنها نهايته".

 
واشار الى أن عقودا من الاستقرار الجيوسياسي النسبي مع التوقعات المشرقة المتمثلة في زيادة السلام والأمن والتعاون الدولي والترابط الاقتصادي والتحرر السياسي وانتصار حقوق الإنسان قد أفسحت المجال أمام "المنافسة المكثفة مع القوى الاستبدادية والرجعية، مضيفا: "هذا لم يحدث بين ليلة وضحاها. ما أوصلنا إلى هذه النقطة سيكون موضوع بحث وجدال لعقود مقبلة ".


ورأى أن التحدي الأهم على المدى الطويل يكمن في الصين، التي، حسب قوله، تجمع بين الرغبة في إعادة كتابة النظام العالمي والفرص المتنامية للقيام بذلك، وتابع: "بكين وموسكو تعملان معا لجعل العالم مكانا أكثر أمانا للأنظمة الاستبدادية في شراكتهم التي لا تعرف حدودا".
ولفت الى أن "الاتفاق على التعاون الدولي أصبح صعبا على نحو متزايد، ليس فقط بسبب التوترات الجيوسياسية، ولكن أيضا بسبب الحجم الهائل للمشاكل العالمية، بما في ذلك أزمة المناخ والأمن الغذائي والهجرة الجماعية".
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