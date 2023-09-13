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عربي-دولي

أحدها في بلد عربي.. هوغربيتس يحذّر من زلازل قوية في الأيام القليلة المقبلة

Lebanon 24
13-09-2023 | 15:09
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حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من زلازل مستقبلية، بنشاط زلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات، بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب.

وذكر العالم الهولندي، اليوم، عبر منصة "إكس": "خلافا لبعض الادعاءات، لم أقل أنه سيكون هناك تسونامي الأسبوع المقبل، شرحي يهدف فقط إلى رفع مستوى الوعي العام".
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كما تنبأ هوغربيتس، بزلازل أرضية مستقبلية، وقال إنه "قد يمكن أن تحدث بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 أيلول تقريبا"، لافتا إلى أن "الفترة من 19 إلى 21 أيلول من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات".

وقال انه "من المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر، إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، يجب عليك أن تكون مدركا الخطر الذي يكمن على الساحل، فقد يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقا".

وتابع: "يجب علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط، هذه ظاهرة معروفة في علم الزلازل فغالبا ما يكون هناك تجمع لزلازل أقوى".

واشار الة انه "لدينا أيام عدة، وربما حتى أسبوع من دون وقوع زلزال واحد أكبر.. لقد حذرت في السابق من هذا الاحتمال لنشاط زلزالي قوي وكبير في أعقاب هندسة الكواكب الحرجة يومي 4 و6 ايلول، ولا ينبغي الاستهانة بها".

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