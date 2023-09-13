26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
18
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أحدها في بلد عربي.. هوغربيتس يحذّر من زلازل قوية في الأيام القليلة المقبلة
Lebanon 24
13-09-2023
|
15:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من زلازل مستقبلية، بنشاط زلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات، بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب.
وذكر العالم الهولندي، اليوم، عبر منصة "إكس": "خلافا لبعض الادعاءات، لم أقل أنه سيكون هناك تسونامي الأسبوع المقبل، شرحي يهدف فقط إلى رفع مستوى الوعي العام".
Advertisement
كما تنبأ هوغربيتس، بزلازل أرضية مستقبلية، وقال إنه "قد يمكن أن تحدث بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 أيلول تقريبا"، لافتا إلى أن "الفترة من 19 إلى 21 أيلول من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات".
وقال انه "من المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر، إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، يجب عليك أن تكون مدركا الخطر الذي يكمن على الساحل، فقد يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقا".
وتابع: "يجب علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط، هذه ظاهرة معروفة في علم الزلازل فغالبا ما يكون هناك تجمع لزلازل أقوى".
واشار الة انه "لدينا أيام عدة، وربما حتى أسبوع من دون وقوع زلزال واحد أكبر.. لقد حذرت في السابق من هذا الاحتمال لنشاط زلزالي قوي وكبير في أعقاب هندسة الكواكب الحرجة يومي 4 و6 ايلول، ولا ينبغي الاستهانة بها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما أغرقت العاصفة "دانيال" ليبيا... لبنان سيتأثر بحالة عدم إستقرار هذا ما كشفه الاب ايلي خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
بعدما أغرقت العاصفة "دانيال" ليبيا... لبنان سيتأثر بحالة عدم إستقرار هذا ما كشفه الاب ايلي خنيصر عن الطقس
09:02 | 2023-09-13
13/09/2023 09:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
13/09/2023 12:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حدد زمانها ومكانها.. العالم الهولندي يغرّد مجددا عن زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام
Lebanon 24
حدد زمانها ومكانها.. العالم الهولندي يغرّد مجددا عن زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام
00:39 | 2023-09-13
13/09/2023 12:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور.. شاهدوا كم كبرت (صورة)
Lebanon 24
ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور.. شاهدوا كم كبرت (صورة)
00:40 | 2023-09-13
13/09/2023 12:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سعودي شهير يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه اللبنانية حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
فنان سعودي شهير يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه اللبنانية حديث الجمهور (صور)
02:50 | 2023-09-13
13/09/2023 02:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:46 | 2023-09-13
غزة.. الأمطار الغزيرة تغرق المنازل وتغلق الطرق (صور)
16:21 | 2023-09-13
كيف ردّ البيت الأبيض على الحديث عن عزل بايدن؟
16:07 | 2023-09-13
صواريخ مرّت فوق لبنان.. إسرائيل تضربُ حمص في سوريا! (فيديو)
16:00 | 2023-09-13
زلازل وظواهر متطرفة مُريبة.. ماذا يحصلُ في الدول العربية؟
16:00 | 2023-09-13
الهند تتطلع إلى شراكة مع روسيا في بحر الشمال
15:45 | 2023-09-13
بلينكن: ما نشهده الآن هو نهاية نظام ما بعد الحرب الباردة
فيديو
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
14/09/2023 00:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
14/09/2023 00:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
14/09/2023 00:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24