كيف ردّ البيت الأبيض على الحديث عن عزل بايدن؟

أفاد البيت الأبيض، اليوم، بأن الحزب الجمهوري لا يمتلك أدنى دليل لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن.

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وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية، إن البيت الأبيض يعتبر أن الجمهوريين لا يمتلكون أي دليل لعزل بايدن.وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، قد أعلن يوم الثلاثاء، أنه أوعز بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأميركي، جو بايدن، على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد.