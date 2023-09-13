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عربي-دولي
غزة.. الأمطار الغزيرة تغرق المنازل وتغلق الطرق (صور)
Lebanon 24
13-09-2023
|
16:46
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غرقت عشرات المنازل وأُغلقت العديد من الطرق، اليوم، في مناطق عدة من قطاع غزة، جراء هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية باستمرار سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.
وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، إن طواقم الدفاع المدني استجابت لنداءات المواطنين، الذين تعرضت ممتلكاتهم لأضرار الأمطار التي هطلت فجر الأربعاء، والتي بلغت 17 نداء إنقاذ تركزت في محافظات الشمال وغزة والوسطى.
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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تقرير، إن طواقمها تعاملت مع 13 منزلًا غمرتها مياه الأمطار بشكل جزئي، منها 6 في محافظة الشمال ومنزلان في محافظة غزة و5 منازل في محافظة الوسطى.
بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المنازل غرقت في جباليا شمالي قطاع غزة وفي عدد من أحياء مدينة غزة ومخيم الشاطئ غرب المدينة، كما تضررت محال تجارية، جراء دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها.
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