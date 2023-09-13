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عربي-دولي
مقتل 5 فلسطينيين على حدود غزة.. والجيش الإسرائيلي يعلّق
Lebanon 24
13-09-2023
|
17:53
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قتل 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، من جراء وقوع انفجار على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن "5 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون بينهم أطفال"، بعيد "انفجار جسم مشبوه" على الشريط الحدودي قرب بوابة "ملكة" شرق مدينة غزة.
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وقتل هؤلاء خلال انفجار وقع أثناء تظاهر العشرات قرب الشريط الحدودي، "رفضا لممارسات إسرائيل بحق الأسرى، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع"، طبقا لـ"وفا".
بيان الجيش الإسرائيلي
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا تعليقا على ما حدث، وقال إن "أعمال شغب عنيفة" بمشاركة الفلسطينين وقعت بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة، حيث تم رصد عدة حوادث لتفعيل عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدوية.
وتابع: "لقد انتشرت القوات ميدانيا للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة".
وأضاف: "تم رصد محاولة لتفعيل عبوة ناسفة نحو قواتنا حيث انفجرت العبوة داخل قطاع غزة وأدت الى مقتل واصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب منه".
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