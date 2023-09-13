"تقارير موثوقة" عن 13 مقبرة جماعية في دارفور

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ذكرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، الأربعاء، أن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان تلقى تقارير موثوقة عن وجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية في مدينة الجينية في إقليم دارفور غربي السودان والمناطق المحيطة بها.وقالت البعثة في منشور على منصة "إكس" إن المقابر تضمّ جثث قتلى لهجمات قوات الدعم السريع وفصائل مسلحة عربية على المدنيين.وأضافت أن "غالبية هؤلاء المدنيين كانوا من مجموعة المساليت العرقية".