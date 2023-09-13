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عربي-دولي

تايوان: رصدنا 68 طائرة حربية صينية قرب جزيرتنا

Lebanon 24
13-09-2023 | 23:14
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أعلنت تايوان الخميس أن الصين أرسلت خلال يوم واحد إلى الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة ما مجموعه 68 طائرة حربية و10 سفن عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن "68 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و10 سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني تمّ رصدها حول تايوان" بين الأربعاء وصباح الخميس.
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والاثنين، أعلنت تايوان أنها رصدت حاملة طائرات صينية و39 مقاتلة على مقربة منها خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تأكيد بكين تأهب قواتها مع عبور سفينتين حربيتين أميركية وكندية مضيق تايوان.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت بين الأحد وصباح الاثنين، 26 طائرة و13 سفينة حربية كانت تنشط في محيط الجزيرة، بينما تمّ رصد 13 طائرة إضافية في الساعات الأولى الاثنين.

وزادت الصين في الأشهر الماضية من وتيرة ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، خصوصا من خلال المناورات والطلعات الجوية.

وتشدد بكين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد استعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.
 
في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة"، وعززوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي بهدف التأكيد أنهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني. (الحرة)
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