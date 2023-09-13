Advertisement

عربي-دولي

دراسة "مخيفة" تكشف: الأرض أصبحت غير آمنة للبشر!

Lebanon 24
13-09-2023 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1107232-638302692900923310.jpeg
Doc-P-1107232-638302692900923310.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة حديثة أن الأرض "تتجاوز المساحة الآمنة للبشر وفق 6 من 9 معايير مهمة بالنسبة لصحتهم"، كما أن اثنين من الثلاثة عناصر المتبقية "تسير في الاتجاه الخطأ".

وذكرت مجموعة من العلماء الدوليين في دورية "ساينس أدفانسس"، أن مناخ الأرض والتنوع الحيوي والبر والمياه العذبة وتلوث المغذيات ومواد كيميائية "حديثة" (مكونات من صنع الإنسان مثل الجزيئات البلاستيكية الصغيرة والمخلفات النووية)، كلها خرجت عن السيطرة.
Advertisement

بينما أوضحت الدراسة أن حموضة المحيطات وصحة الهواء وطبقة الأوزون فقط مازالت في معدلات تعد آمنة، لكن تلوث المحيطات والهواء متجهان في الاتجاه الخاطئ.

وفي عام 2009، وضع باحثو الدراسة 9 فئات قياسية متنوعة ومختلفة، واستخدموا قياسات علمية للحكم على صحة الأرض ككل.

وكانت الدراسة الأخيرة تحديثا لدراسة أخرى تعود إلى عام 2015، وأضافت عنصرا سادسا للفئة غير الآمنة، فقد تغير قياس المياه من "بالكاد آمن" إلى فئة "خرج عن السيطرة" بسبب تفاقم حالة الأنهار.

كما وضعت قياسات أفضل لفهم أوسع للمشكلة.

من جهته، أشار مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا وأحد المشاركين في الدراسة يوهان روكستروم إلى أننا "في حال شديد السوء. يظهر في هذا التحليل أن الكوكب يفقد المرونة"، مشدداً على أن "هذه القياسات تحدد مصير الكوكب".

وأضاف أن "العناصر التسعة أسست علميا بشكل جيد من خلال عدد من الدراسات الإضافية المنفصلة".

وقال: "إن تمكنت الأرض من تجاوز هذه العناصر التسعة، فبالإمكان أن تصبح آمنة نسبيا، لكنها الآن غير آمنة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:36 | 2023-09-14
01:29 | 2023-09-14
01:17 | 2023-09-14
01:06 | 2023-09-14
00:50 | 2023-09-14
00:50 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24