بعد طرطوس.. ضربة جوية إسرائيلية جديدة على حماة وهذا ما استهدفته





وقالت الوزارة إن الهجوم لم يوقع سوى خسائر مادية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، قوله إنه "حوالي الساعة 22:40 من ليل الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط حماة".

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وتابعت الوكالة: "أدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".



طرطوس وحمص

وفي وقت سابق من الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن جنديين سوريين قتلا وأصيب 6 في ضربة جوية إسرائيلية على مدينة طرطوس المطلة على البحر المتوسط.



ولم تذكر وسائل الإعلام تفاصيل عن المواقع المحددة التي تعرضت للقصف. أكدت وزارة الدفاع السورية، أمس الأربعاء، أن إسرائيل نفذت ضربة جوية استهدفت محافظة حماة السورية.وقالت الوزارة إن الهجوم لم يوقع سوى خسائر مادية.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، قوله إنه "حوالي الساعة 22:40 من ليل الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط حماة".وتابعت الوكالة: "أدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".طرطوس وحمصوفي وقت سابق من الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن جنديين سوريين قتلا وأصيب 6 في ضربة جوية إسرائيلية على مدينة طرطوس المطلة على البحر المتوسط.ولم تذكر وسائل الإعلام تفاصيل عن المواقع المحددة التي تعرضت للقصف.

كما قال مصدر بالمعارضة إن أحدث ضربة إسرائيلية استهدفت أيضا مطار الشعيرات العسكري جنوب شرق محافظة حمص، إلى جانب قاعدة عسكرية جنوبي حماة.



والقاعدة واحدة من القواعد الجوية العسكرية الرئيسية في سوريا التي تحصنها روسيا.

إلى ذلك، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل استهدفت ريف طرطوس، مشيرا إلى أن شاحنات لـ"حزب الله" دخلت سوريا قادمة من المعابر غير الشرعية مع لبنان، مساء الثلاثاء، ووصلت الشاحنات إلى مستودعات ضمن قاعدة لـ"الدفاع الجوي" قرب قريتي الجماسة- دير الحجر في ريف طرطوس، التي يستخدمها الحزب لتجميع الأسلحة ونقلها إلى الجانب اللبناني، في حين استهدفت إسرائيل تلك المستودعات.



ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 عسكريين، 2 من الجنسية السورية، والثالث لا يزال مجهول الهوية، نتيجة الضربات الإسرائيلية.



كما أصيب 8 آخرين بينهم 5 ضباط من الدفاع الجوي، نتيجة استهداف قاعدة الدفاع الجوي في قرية كرتو تبعد عن موقع الاستهداف الأول 10 كيلومتر.







