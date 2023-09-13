واشنطن توافق على بيع 25 مقاتلة من طراز أف-35 لكوريا الجنوبية

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وافقت الولايات المتحدة، الأربعاء، على بيع كوريا الجنوبية مقاتلات أف-35 المتطورة في صفقة تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار، وتأتي في ظل توتر متصاعد بين سيول وبيونغ يانغ، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها أعطت الضوء الأخضر لبيع 25 طائرة حربية من هذا الطراز، إضافة الى المحركات وتجهيزات مرتبطة بها.وجاء في بيان للخارجية الأميركية أن الصفقة "ستعزز قدرة جمهورية كوريا على التصدي لمخاطر حالية ومستقبلية من خلال توفير قدرات دفاعية ذات موثوقية لردع أي عدوان في المنطقة وضمان التوافق التشغيلي مع القوات الأميركية".وتابعت "الصفقة المقترحة لهذه المعدات والتجهيزات الداعمة لن تغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".وتشغّل كوريا الجنوبية مقاتلات أف-35 منذ العام 2018. وتحصر الولايات المتحدة موافقتها على بيع المقاتلات بشركائها المقربين، وقد استبعدت تركيا من برنامج هذه المقاتلات بعد شرائها منظومة دفاع صاروخي من روسيا.وتأتي الصفقة في خضم توترات متصاعدة مع كوريا الشمالية التي أطلقت الأربعاء صاروخا بالستيا واحدا على الأقلّ، في الوقت الذي كان الزعيم كيم جونغ-أون يزور روسيا ويلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.