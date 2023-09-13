حادث جديد مُرعب: بعد افتراس الروسي بالغردقة.. قرش يلتهم ذراع سيدة بسيناء!

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التهمت سمكة قرش ذراع سيدة مصرية، بأحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء بالبحر الأحمر.وتلقت السلطات المصرية بالتهام سمكة قرش ذراع سيدة مصرية تدعى "ز أ م" 34 عاما، خلال ارتيادها أحد الشواطئ بمدينة دهب، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى، حيث تبين افتراس القرش الذراع الأيسر للسيدة بالكامل.وكشف التقرير الطبي لحالة السيدة المصرية ضحية هجوم سمكة قرش عن تفاصيل صادمة. وأكد التقرير تعرض الضحية لبتر كامل للذراع الأيسر ، نتيجة التهام القرش له .من جانبها أمرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإغلاق الشاطئ حيث وقع الحادث، ووجهت بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف ومعرفة أسباب الهجوم.وأكدت الوزيرة أنه تم إتخاذ قرار بغلق الشاطئ وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.وذكرت أنه بمتابعة حالة المواطنة المصابة أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها وإجراء كافة الإسعافات الفورية لها، ويتم متابعة حالتها الصحية أولا بأول.وكانت مدينة الغردقة في البحر الأحمر قد شهدت واقعة مماثلة في حزيران الماضي حيث التهمت سمكة قرش سائح روسي وقتلته.وتمكنت السلطات المصرية من ضبط سمكة القرش في منطقة بالقرب من شاطئ دريم. وتبين وفق المعلومات أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين، وتم استخراج نصف الجثة .(العربية)