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عربي-دولي

أردوغان يعين سفراء جددا لتركيا في هذه الدول

Lebanon 24
13-09-2023 | 23:56
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أعلنت صحيفة Resmi Gazete التركية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقع مراسيم بشأن تعيين سفراء جدد لدى روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى.

وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشرته الصحيفة: "تعيين تانجو بيلغيتش سفيرا لجمهورية تركيا لدى روسيا".
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وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، أن روسيا تأمل بأن تكون مساهمة السفير التركي الجديد لدى روسيا تانجو بيلغيتش في العلاقات بين البلدين إيجابية.

وتم تعيين مصطفى بيلغين سفيرا جديدا لتركيا لدى أوكرانيا.

كما عين أردوغان سفراء جددا لدى بولندا والمغرب وبوروندي.

شغل بيلغيتش منصب القنصل العام في بطرسبورغ في الفترة 2011-2014، ومنصب نائب المدير العام لشؤون الإعلام والسكرتير الصحفي لوزارة الخارجية في الفترة 2014-2016.

وفي 2016-2021 شغل منصب سفير تركيا لدى صربيا. واعتبارا من أبريل 2021، أصبح مرة أخرى المتحدث باسم وزارة الخارجية، واعتبارا من مارس 2023، أصبح إلى جانب هذا المنصب مديرا عاما لقسم الإعلام بالوزارة. (RT)
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