Advertisement

عربي-دولي

بعد إطلاق تحقيق لعزله.. البيت الأبيض يؤكد: بايدن لم يرتكب أيّ سوء

Lebanon 24
14-09-2023 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1107251-638302720996236316.png
Doc-P-1107251-638302720996236316.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما أطلق مشرّعون جمهوريون تحقيقاً يرمي إلى عزله، ندّد البيت الأبيض أمس الأربعاء بما اعتبره مزاعم "لا أساس لها" تنطوي على اتّهامات للرئيس الأميركي جو بايدن بارتكاب مخالفات.

وفي حين لم يشأ الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاماً الردّ على أسئلة وجّهها إليه مراسلون بشأن التحقيق، ندّدت المتحدّثة باسمه بإجرءات العزل التي أطلقها خصومه.
Advertisement

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان-بيار "لقد أمضوا العام كلّه بالتحقيق بشأن الرئيس ولم يعثروا على أيّ دليل، لا شيء على الإطلاق على أنّه ارتكب أيّ سوء". وتابعت "ذلك لأنّ الرئيس لم يرتكب أي سوء".

ورضخ زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي لضغوط الجناح اليميني في الحزب الثلاثاء بإعلانه موافقته على بدء إجراءات ترمي إلى عزل الرئيس.

ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب الرئيس الديموقراطي بـ"الكذب" على الشعب الأميركي بشأن تورطه في قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج.

لكن جان-بيار قالت إن الجمهوريين لا يحظون بالدعم الكافي لإجراء تصويت في مجلس النواب للمصادقة على تحقيق يرمي إلى عزل الرئيس.

وأضافت "هناك جمهوريون في مجلس النواب قالوا إن الدليل غير موجود"، منددة بـ"مناورة سياسية".

ويأتي التحقيق في توقيت تسجل فيه شعبية بايدن تراجعاً قبل عام من مواجهة يرجّح أن يخوضها مجددا مع خصمه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب.

وتجاهل بايدن أسئلة وجّهها مراسلون في البيت الأبيض حول التحقيق الرامي لعزله خلال ترؤسه جلسة لفريق عمله المخصص للقضاء على مرض السرطان في إطار جهود تبذلها الإدارة مؤخرا لإعادة التركيز على أجندته الداخلية.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:36 | 2023-09-14
01:29 | 2023-09-14
01:17 | 2023-09-14
01:06 | 2023-09-14
00:50 | 2023-09-14
00:50 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24