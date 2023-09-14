Advertisement

عربي-دولي

سقوط عسكريين ومسلحين بتبادل لإطلاق النار في كشمير

Lebanon 24
14-09-2023 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1107252-638302721717215305.jpg
Doc-P-1107252-638302721717215305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار مسؤولون هنديون إلى أن 4 أفراد من قوات الأمن الهندية، بينهم 3 ضباط، واثنين من المسلحين لقوا حتفهم في تبادل إطلاق نار في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان بجبال الهيمالايا.

ويشهد إقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة تمرداً بدأ قبل عقود على نيودلهي، إذ يتقاتل مسلحون مع قوات الأمن منذ تسعينيات القرن الماضي. وتقول كل من الهند وباكستان إن الإقليم تابع لها بالكامل، لكن كلاً منهما تحكم جزءاً منه فحسب.
Advertisement

وقال مسؤولون إن ضابطين من الجيش الهندي، وهما كولونيل وميجر، بالإضافة إلى نائب مفتش في شرطة كشمير لقوا حتفهم في تبادل إطلاق نار بمنطقة أنانتناج، بينما لقي جندي ومسلحان حتفهم في حادث منفصل بمنطقة راجوري، الأربعاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:36 | 2023-09-14
01:29 | 2023-09-14
01:17 | 2023-09-14
01:06 | 2023-09-14
00:50 | 2023-09-14
00:50 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24