سقوط عسكريين ومسلحين بتبادل لإطلاق النار في كشمير

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أشار مسؤولون هنديون إلى أن 4 أفراد من قوات الأمن الهندية، بينهم 3 ضباط، واثنين من المسلحين لقوا حتفهم في تبادل إطلاق نار في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان بجبال الهيمالايا.ويشهد إقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة تمرداً بدأ قبل عقود على نيودلهي، إذ يتقاتل مسلحون مع قوات الأمن منذ تسعينيات القرن الماضي. وتقول كل من الهند وباكستان إن الإقليم تابع لها بالكامل، لكن كلاً منهما تحكم جزءاً منه فحسب.وقال مسؤولون إن ضابطين من الجيش الهندي، وهما كولونيل وميجر، بالإضافة إلى نائب مفتش في شرطة كشمير لقوا حتفهم في تبادل إطلاق نار بمنطقة أنانتناج، بينما لقي جندي ومسلحان حتفهم في حادث منفصل بمنطقة راجوري، الأربعاء.