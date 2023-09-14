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تركيا ترسل "مستشفيين ميدانيين" لمؤازرة ليبيا

Lebanon 24
14-09-2023 | 00:10
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أعلنت تركيا أنها أرسلت مساعدات طبية جديدة تشمل مستشفيين ميدانيين وطواقم طبية إضافية إلى ليبيا، حيث أوقعت فيضانات غير مسبوقة آلاف القتلى.

وقالت وزارة الصحة التركية في بيان: "سنرسل هذا المساء 148 شخصا إضافيا على متن سفينة، ستغادر ميناء إزمير السنجق (غرب)".
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وأضافت أن السفينة محملة بـ"مستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل، و6 وحدات للتدخل في الحالات الطارئة، و10 سيارات إسعاف، وأكثر من 12 عربة طوارئ".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أكد رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي لـ"سكاي نيوز عربية"، أن عدد القتلى في المدينة المنكوبة شرقي ليبيا من جراء الكارثة قد يزيد على 20 ألفا.
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