Advertisement

عربي-دولي

5 شهداء و25 جريحا في انفجار خلال مسيرة شرقي غزة

Lebanon 24
14-09-2023 | 00:50
A-
A+
Doc-P-1107264-638302746820039732.JPG
Doc-P-1107264-638302746820039732.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت وزارة الصحة في غزة إن 5 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب 25، جراء انفجار خلال مسيرة قرب الحدود شرق مدينة غزة، ووصفت المصادر الطبية جراح عدد من المصابين بالحرجة.

وجاء الانفجار عقب تفريق الجيش الإسرائيلي مظاهرة لعشرات الشبان قرب السياج الفاصل شرقي غزة، تزامنت مع مهرجان خطابي نظمته الفصائل بالمدينة في ذكرى إعلان اتفاقية أوسلو عام 1993، وانسحاب إسرائيل من القطاع في 2005.
Advertisement

ونعت لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية بغزة "الشهداء الأبرار الذين ارتقوا شرق مدينة غزة خلال تظاهرهم ضد قوات الاحتلال".

وقالت اللجنة في بيان إن "الشهداء قضوا نتيجة انفجار عرضي لعبوة تستخدم في نشاط الإرباك الليلي؛ مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى".

وحمّلت لجنة الفصائل، الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن "كل قطرة دم فلسطينية تسقط خلال مسيرة الدفاع عن القدس والأقصى والأسرى والضفة الغربية المحتلة، وضد الحصار الظالم على قطاع غزة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:36 | 2023-09-14
01:29 | 2023-09-14
01:17 | 2023-09-14
01:06 | 2023-09-14
00:50 | 2023-09-14
00:37 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24