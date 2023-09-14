"بوتين لا يثق في كيم"... نشطاء يحللون لغة جسد الرئيس الروسي خلال لقاء زعيم كوريا الشمالية

بوتين لا يثق في كيم جونغ ومايدل عليه لغة الجسد



pic.twitter.com/kAMH3BcAFe — بوشكاشً (@Transientwriti1) September 13, 2023 Advertisement



وأبرز نشطاء عددا من التكهنات بعد تحليلهم للغة جسد بوتين خلال هذا اللقاء الذي يأتي عقب حث الإدارة الأمريكية لكوريا الشمالية، على وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا و"الوفاء بالالتزامات العلنية التي تعهدت بها بيونغ يانغ بعدم تقديم أو بيع أسلحة لروسيا".

ماذا يريد بوتين من كيم جونغ أون…؟

ثلاثة أسباب قد تجعلهما حلفاء لفترة طويلة

1- الغذاء

2- الطاقة

3-السلاح

وكلمة السر في هذا التحالف (الصين)

والمتضرر الاكبر (كوريا الجنوبية )

اما لغة الجسد فبوتين يمارس هوايته المفضلة بخداع العالم لانه يرسل رسائل صامته مخادعة pic.twitter.com/JzEVK3mJbQ — ‏Mohammed Al arab (@malarab1) September 14, 2023





ويعتبر لقاء بوتين وكيم جومغ أون ثاني اجتماع بين الزعيمين منذ وصول كيم إلى السلطة والزيارة الثانية فقط التي يقوم بها زعيم كوريا الشمالية لروسيا. ويعتبر لقاء بوتين وكيم جومغ أون ثاني اجتماع بين الزعيمين منذ وصول كيم إلى السلطة والزيارة الثانية فقط التي يقوم بها زعيم كوريا الشمالية لروسيا.

وسائل إعلام تُحلل وضعية جلوس بوتين في الصورتين:



رئيس بيلاروسيا يتودد إلى بوتين بينما بوتين يتودد إلى زعيم كوريا الشمالية. pic.twitter.com/gysGvwP4xb — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) September 13, 2023





وقام كيم وبوتين بجولة في فوستوشني، ووقع كيم على سجل الزوار في مركز الفضاء، بينما أظهرت بعض المقاطع شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، بجانبه أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي. (CNN) وقام كيم وبوتين بجولة في فوستوشني، ووقع كيم على سجل الزوار في مركز الفضاء، بينما أظهرت بعض المقاطع شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، بجانبه أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي. (CNN)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من استقبال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في روسيا، الأربعاء.