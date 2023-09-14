"بوتين لا يثق في كيم"... نشطاء يحللون لغة جسد الرئيس الروسي خلال لقاء زعيم كوريا الشمالية

بوتين لا يثق في كيم جونغ ومايدل عليه لغة الجسد
pic.twitter.com/kAMH3BcAFe
— بوشكاشً (@Transientwriti1) September 13, 2023
بوتين لا يثق في كيم جونغ ومايدل عليه لغة الجسد
pic.twitter.com/kAMH3BcAFe
ماذا يريد بوتين من كيم جونغ أون…؟
ثلاثة أسباب قد تجعلهما حلفاء لفترة طويلة
1- الغذاء
2- الطاقة
3-السلاح
وكلمة السر في هذا التحالف (الصين)
والمتضرر الاكبر (كوريا الجنوبية )
اما لغة الجسد فبوتين يمارس هوايته المفضلة بخداع العالم لانه يرسل رسائل صامته مخادعة pic.twitter.com/JzEVK3mJbQ
— Mohammed Al arab (@malarab1) September 14, 2023
ماذا يريد بوتين من كيم جونغ أون…؟
ثلاثة أسباب قد تجعلهما حلفاء لفترة طويلة
1- الغذاء
2- الطاقة
3-السلاح
وكلمة السر في هذا التحالف (الصين)
والمتضرر الاكبر (كوريا الجنوبية )
اما لغة الجسد فبوتين يمارس هوايته المفضلة بخداع العالم لانه يرسل رسائل صامته مخادعة pic.twitter.com/JzEVK3mJbQ
وسائل إعلام تُحلل وضعية جلوس بوتين في الصورتين:
رئيس بيلاروسيا يتودد إلى بوتين بينما بوتين يتودد إلى زعيم كوريا الشمالية. pic.twitter.com/gysGvwP4xb
— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) September 13, 2023
وسائل إعلام تُحلل وضعية جلوس بوتين في الصورتين:
رئيس بيلاروسيا يتودد إلى بوتين بينما بوتين يتودد إلى زعيم كوريا الشمالية. pic.twitter.com/gysGvwP4xb