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عربي-دولي

"بوتين لا يثق في كيم"... نشطاء يحللون لغة جسد الرئيس الروسي خلال لقاء زعيم كوريا الشمالية

Lebanon 24
14-09-2023 | 00:50
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من استقبال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في روسيا، الأربعاء.

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وأبرز نشطاء عددا من التكهنات بعد تحليلهم للغة جسد بوتين خلال هذا اللقاء الذي يأتي عقب حث الإدارة الأمريكية لكوريا الشمالية، على وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا و"الوفاء بالالتزامات العلنية التي تعهدت بها بيونغ يانغ بعدم تقديم أو بيع أسلحة لروسيا".
 



ويعتبر لقاء بوتين وكيم جومغ أون ثاني اجتماع بين الزعيمين منذ وصول كيم إلى السلطة والزيارة الثانية فقط التي يقوم بها زعيم كوريا الشمالية لروسيا.
 



وقام كيم وبوتين بجولة في فوستوشني، ووقع كيم على سجل الزوار في مركز الفضاء، بينما أظهرت بعض المقاطع شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، بجانبه أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي. (CNN)
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