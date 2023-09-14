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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 11 مسيرة أوكرانية فوق القرم

Lebanon 24
14-09-2023 | 01:06
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في جمهورية القرم أسقطت خلال الليلة الماضية 11 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف في محاولة لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان إن "أنظمة الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم عند الساعة 05:30، لهجوم إرهابي تم تنفيذه بمسيرات فوق جمهورية القرم كان سيستهدف منشآت على أراضي روسية، وتم إسقاط 11 طائرة مسيرة".
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كذلك أعلنت الوزارة تدمير 5 زوارق أوكرانية مسيرة، حاولت صباح اليوم الخميس، مهاجمة السفينة الحربية "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود.
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