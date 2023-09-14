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عربي-دولي

القمة بين بوتين وكيم جونغ أون "تقلق" اليابان

Lebanon 24
14-09-2023 | 01:17
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أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، أن اليابان تتابع بقلق القمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خوفا من انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي، إن "الحكومة اليابانية، ليست في وضع يسمح لها بإعطاء إجابات تتعلق بنتائج هذه القمة، لكننا نراقب الوضع عن كثب، حيث أن هناك احتمال بأن تؤدي القمة إلى انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي".
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وأوضح ماتسونو أن "العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، من قبل مجلس الأمن الدولي تحظر إبرام الصفقات التجارية معها أو وتوريد الأسلحة أو السلع ذات الصلة إليها".

ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.
 
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