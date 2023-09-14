زيادة قياسية بنسبة الفقر في أميركا.. إليكم الارقام

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، ارتفاع معدلات الفقر في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، في حين انخفضت نسبة الأشخاص الذين ليست لديهم تغطية صحية إلى مستوى غير معتاد.وقال المكتب في بيان إن معدل الفقر بلغ 11.5% في عام 2022، بينما بلغ معدل الفقر التكميلي، الذي يأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي مثل شيكات التحفيز، إلى 12.4% ارتفاعا من 7.8% في العام السابق.وهذه هي أول زيادة في معدل الفقر التكميلي منذ عام 2010، وفق المكتب.كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل الفقر بين الأطفال بأكثر من الضعف على أساس سنوي، من 5.2% إلى 12.4%، وهي أيضًا زيادة قياسية.وتزامن هذا الارتفاع مع انتهاء الزيادة التي حصلت في مدفوعات الائتمان الضريبي للأطفال، ووقف معونات حكومية.