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عربي-دولي

البرهان يعود إلى السودان عقب زيارة "ناجحة" إلى تركيا

Lebanon 24
14-09-2023 | 02:15
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أجرى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان زيارة ناجحة إلى تركيا حسب ما أعلنته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، والتي أشارت إلى أن البرهان عاد  إلى بلاده بعدما أجرى مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
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وأفاد بيان لمجلس السيادة السوداني بأن وزير الخارجية المكلف على الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم رافقا البرهان خلال الزيارة التي بدأت الأربعاء.

وعاد البرهان إلى مطار مدينة بورتسودان في شرق البلاد، وهو المطار نفسه الذي سافر منه إلى تركيا. وكان قد انتقل إلى المدينة الشهر الماضي ليتمركز بها بعدما ظل في مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب.  

وتعد تركيا المحطة الخامسة للبرهان خارج البلاد منذ أواخر الشهر الماضي، إذ بدأ جولاته بزيارة مصر بنهاية آب أعقبتها زيارات إلى جنوب السودان وقطر وإريتريا.

وتأتي زيارة البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد سعيا لإيجاد حل للنزاع.
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